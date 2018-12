Torna il memorial "Valentina un Angelo per la Vita" Tutto pronto per la grande maratona della solidarietà

Torna come ogni anno la maratona della solidarietà aspettando il Natale a cura dell'Associazione "Valentina un Angelo per la Vita" ad Ariano Irpino. E lo fa in una veste completamente nuova e inedita. Un appuntamento non più serale ma a pranzo, domenica 16 dicembre al Grand Hotel Biffy in via Cardito.

Siamo al nono anno consecutivo di questa iniziativa benefica promossa da Lucia Scaperrotta e Angelo Giorgione, genitori di Valentina grazie al supporto preziosissimo di parenti ed amici. E sarà anche quest'anno una giornata di festa, ricordando con gioia Valentina Giorgione, la sedicenne dolce ed altruista scomparsa nel 2005, proprio durante il Natale, la festa più bella e attesa dell'anno a soli 16 anni.

Annunciata la presenza di un ospite a sorpresa, varie attrazioni, tombolata e balli. Come sempre ci saranno gli animatori per i bambini e come e in primo piano la solidarietà.

Ci sarà Rossana Marra, grande e vero esempio di volontariato oltre frontiera, per la sua straordinaria opera umanitaria a favore della popolazione Maasai in Africa e non solo. Recentemente un suo importante progetto è stato presentato dal Cna di Torino. "Dove c'è acqua c'è vita", si tratta di un'idea realizzata dalla Onlus Imagine To Help, l'Itis Pininfarina ed Fsc Scuola Edile di Torino. E a questo traguardo importante sono seguite poi anche altre novità di rilievo.

"L'amore trova sempre la strada - scrive Antonlla Caccese - a noi ci ha portato da loro. I bambini di Santo Domingo aspettano il nostro aiuto."

Lo scorso anno fu l’arianese Sergio D’Agostino, medico chirurgo di fama internazionale il personaggio dell’anno 2017 premiato nel corso della tradizionale cena di solidarietà, rappresentato in sala da sua madre.

L'Associazione Onlus "Valentina un Angelo per la Vita", si pone l'obiettivo di aiutare il prossimo raccogliendo fondi da donare a chi ne ha bisogno ma anche creando occasioni di socializzazione e di coesione. Ogni anno vengono organizzati diversi eventi, doposcuola e corsi di inglese, nonché la manifestazione "Giochinsieme".

La sede dell'associazione nel Piano di Zona, piazzale antistante l'Ufficio Postale, messa a disposizione dal Comune di Ariano, è da anni ormai un punto di riferimento sano nel popoloso rione. Un'associazio apolitica e trasparente, impegnata ad aiutare tutti coloro i quali, in tempi così difficili, hanno bisogno di un aiuto. Non si contano le iniziative portate avanti anche in maniera silenziosa.