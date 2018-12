Ariano, vicenda alto calore in consiglio comunale Il presidente Antonio Della Croce ha covocato la seduta

Il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, ha convocato il civico consesso in seduta ordinaria, per lunedì 17 dicembre alle ore 18, 00 in prima convocazione e per martedì 18 dicembre alle ore 19, 00, in seconda convocazione, presso la sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Alto Calore Servizi Spa aumento di capitale sociale, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta. Iniziativa del coordinamento nazionale per la difesa della giustizia di prossimità, relaziona il sindaco Domenico Gambacorta,

proposta della minoranza: sospensione accertamenti delle cartelle tarsu e tari anno 2013, relaziona il consigliere comunale Giovanni La Vita.