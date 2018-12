Pd Ariano, al via la campagna di tesseramento 2018 La comunicazione a tutti i nuovi iscritti

La segreteria del circolo Pd di Ariano rende noto che dal 4 dicembre scorso è aperta la campagna adesioni al partito democratico e terminerà il prossimo 21 dicembre alle ore 12,00. I nuovi iscritti potranno effettuare la propria adesione solo online sul sito del partito nazionale.

Le operazioni di tesseramento precedono la fase congressuale per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale.

Il circolo sarà aperto per le operazioni di adesione ad Ariano Irpino in via Tribunali nei seguenti giorni:

Domenica 16 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, martedì 18 dicembre dalle ore 19:00 alle ore 20:30, venerdì 21 dicembre dalle ore 19:00 alle ore 20:30 (tradizionale scambio di auguri), venerdì 11 gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:30 (Rinnovo tessere iscritti anagrafe 2017).