Clown tra anziani, ammalati e disabili per sorridere Si rinnova l'appuntamento con la solidarietà da parte dell'associazione Nicola lo Conte

Si rinnova l'appuntamento con la solidarietà in vista del Natale da parte dell'associazione Nicola lo Conte di Ariano Irpino.

Anche quest'anno infatti si è deciso di fare visita alla struttura gestita dai silenziosi operai della croce di Valleluogo e al centro Mainieri per distribuire sorrisi a persone meno fortunate. Consegnato il panettone per Natale a tutti. Nei prossimi giorni l'associazione visiterà anche il centro anziani di Fontanarosa, il Don Orione di Savignano e il centro anziani di Villanova del Battista.

La bella novità di quest’anno è che i Clown sono ragazzi Irpini che hanno partecipato nel mese di autunno all'attività di formazione per clown dottori organizzata dalla stessa associazione, che grazie alla sensibilità dei genitori e familiari di Nicola sta facendo davvero tanto per la città e in modo particolare per chi vive in condizioni difficili.