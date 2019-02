Grottaminarda, una festa per diversamente abili e famiglie "Carnevale insieme"

Un pomeriggio tutti insieme per farsi prendere dalla spensieratezza del Carnevale. Un “Carnevale insieme” per far sentire la propria vicinanza ed il proprio sostegno alle persone diversamente abili e alle loro famiglie ma con la leggerezza e l'allegria del Carnevale.

Il Comune di Grottaminarda, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore e le Associazioni di volontariato presenti sul territorio organizzano per sabato 23 febbraio presso l'Auditorium Comunale, in via Carpignano, a partire dalle ore 17,00: “Carnevale Insieme”. Ospiti d'onore i diversamente abili, ma la cittadinanza tutta è invitata.

Animerà la serata Mario Bi con la sua travolgente simpatia e la sua musica neomelodica. Grande coesione da parte delle associazioni nell'organizzare l'evento: Pubblica Assistenza, Pro Loco, Unitalsi, Associazione Arcobaleno, Laici Betlemiti, Clown dottori “Calzini spaiati”, Cvs, tutti insieme per una festa "diversamente" allegra.