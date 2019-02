Una lunga giornata di prevenzione in rosa Ecco Altavilla Irpina

Una lunga giornata di prevenzione in rosa si è tenuta nei locali dell’Asl di Altavilla Irpina, con le associazioni Amdos Mercogliano e Cura Te Stesso. Tantissime le visite gratuite effettuate dal senologo Carlo Iannace, dal cardiologo Pasqualino Raviele e gli esami audiometrici dall’audioprotesista Nicola Topo.

Un pomeriggio all’insegna della prevenzione con la partecipazione di tantissime persone che hanno colto l’occasione per fare i controlli e per consegnare le sciarpe rosa che andranno ad aggiungersi a quelle già pronte, in vista dell’evento dell’8 marzo a Lioni, dove verrà stesa la lunga sciarpa rosa simbolo dell’unione nella lotta contro il cancro al seno.

L’Amdos Mercogliano ringrazia come sempre i medici per il loro fondamentale operato, le volontarie dell’associazione Cura Te Stesso per la collaborazione ormai consolidata da tempo, il comune di Altavilla per l’ospitalità e tutti quanti hanno preso parte agli ambulatori delle visite gratuite. Per i prossimi appuntamenti, è possibile consultare il calendario sulla pagina Facebook Amdos Campania.