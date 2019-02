Sesso a tre in auto, ad Altavilla è corsa al Lotto Verità o bufala? In paese non si parla d'altro

Si erano appartati in auto, ma quella vettura ferma con all’interno due ragazze e un ragazzo nel pomeriggio di venerdì, non è passata inosservata ed ha destato qualche curiosità. E così lungo il Corso principale di Altavilla Irpina i tre sono stati "disturbati". Un passante, incuriosito, pare abbia bussato al finestrino di quell’auto ferma, per capire cosa stesse accadendo, cosa i tre ragazzi stessero facendo. Di qui, l'alterco. Il ragazzo, un ventenne, non avrebbe gradito l’improvvisa intromissione e ne sarebbe scattata una accesa discussione, condita, a quanto pare, da qualche spintone e l'invito ad allontanarsi, da quella zona così centrale del Paese. Neanche a dirlo, la voce si è rincorsa rapidamente tra vicoli e rioni del piccolo comune. Nessuna denuncia e nessuna certezza su quanto accaduto. Secondo alcune testate on line i tre pare fossero impegnati in una focosa performance di sesso. Chissà. Ma, una cosa è certa, in paese non si parla d’altro ed è scattata la corsa al Lotto. E si giocano numeri soprattutto sulla ruota di Napoli, guardando al giorno in cui si è verificato il curioso episodio: il 22 febbraio, nella lettura della Smorfia corrisponde a I Pazzi.

Ma intanto non ci sarebbe stata alcuna denuncia. I fatti reali di questo episodio sono ancora tutti da verificare. Non c’è alcuna conferma ufficiale. L'unico dato certo è che le ricevitorie del paese sono state prese d'assalto dai cittadini per lo scalpore che ha creato la notizia. Il fatto è diventato un caso virale sui social network dove sono iniziate a girare le ipotesi più disparate. Intanto nessuno sciupa l'occasione per tentare la fortuna. Le ricevitorie sono state prese d'assalto. La quaterna prediletta nelle ricevitorie pare sia stata la seguente: 3, i protagonisti, 83, il sesso, 22 o pazzo, e 59 lo scandalo. Smorfia alla mano, gli abitanti di Altavilla provano la fortuna dopo questo insolito episodio.