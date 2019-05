In distribuzione ad Ariano i modelli 730 e Unico Dichiarazione 2019, redditi 2018. Il Comune informa

l Comune informa i cittadini che presso il servizio tributi, in via tribunali al II piano di palazzo degli uffici, sono in distribuzione gratuita i modelli 730 e Unico, dichiarazione 2019, redditi 2018.

I modelli potranno essere ritirati nei seguenti giorni ed orari: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.