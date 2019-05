Ad Ariano Irpino, l'ultimo consiglio comunale prima del voto Definizione agevolata delle entrate comunali, unico argomento all'ordine del giorno

Ad Ariano Irpino il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Della Croce, ha convocato il Civico Consesso in seduta straordinaria e urgente per sabato 11 maggio 2019 alle ore 8,00, presso la Sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, per la trattazione del seguente argomento:

Un solo argomento all'ordine del giorno: "Definizione agevolata delle entrate comunali ex art.15 del disegno di legge 30 aprile 2019, numero 34. Adesione, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta.