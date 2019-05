Protezione Civile: Iacobacci nel comitato regionale Elezioni 2019 a Mercogliano, Ariano nella consulta regionale

Si sono svolte presso il Genio Civile di Mercogliano in Irpinia in contrada Serroni le elezioni per i rappresentanti delle associazioni di volontariato di protezione civile della regione Campania dirette come sempre in maniera impeccabile da Claudia Campobasso.

Faranno perte della consulta regionale e siederanno al tavolo tecnico per tutto cio che riguarda la Protezione Civile.

I presidenti di associazioni e gruppi comunali, son stati chiamati ad eleggere, i propri rappresentanti nell'organismo che, presieduto dal generale Carmine De Pascale, ha lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e di stimolare progetti, idee, riflessioni e proposte al fine di contribuire alla formazione e allo sviluppo del volontariato e di accrescere il coordinamento tra le associazioni e le altre componenti del sistema.

In totale sono stati scelti dieci componenti: cinque per le associazioni e cinque per i Gruppi comunali. Le operazioni sono avvenute su base provinciale.

Tra i rappresentanti spicca per la provincia di Avellino, il presidente dell'associazione Aios di Ariano Irpino Amedeo Iacobacci. Un grande risultato che premia la professionalità e l'impegno profuso negli anni alla guida della Protezione Civile arianese, su più fronti, in un territorio particolarmente delicato sotto il profilo delle emergenze e vasto.

"Ringrazio tutte le associazioni che mi hanno supportato e farò di tutto per rappresentarli con impegno e serietà."