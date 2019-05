Un cane viene investito, un altro attende disperato i soccorsi "Ed ora non separateli per sempre"

Una scena di quelle davvero commoventi. Un cane viene investito da un'auto e l'altro accanto a lui, inseparabile amico del cuore, che gira intorno, impotente, spronandolo a rialzarsi in attesa dei soccorsi.

A dare l'allarme è stato un poliziotto fuori dal servizio. All'arrivo di una pattuglia della Polizia Municipale è rimasto lì, quasi a voler invocare loro a non portarlo via. Sul posto il servizio veterinario dell'Asl. E' accaduto nel Rione Martiri ad Ariano Irpino.

L'animale ferito a terra è stato messo in sicurezza, legato ad un paletto in attesa dell'arrivo dell'ambulanza veterinaria da Nola. Ha riportato una frattura al bacino e necessita di un intervento.

La speranza è che possa essere curato e riportato nuovamente sul territorio, accanto al suo amico per la pelle, da cui si è visto costretto a separarsi, e non finisca come tutti gli altri, prelevati dalla strada, in un canile lager o dopo qualche giorno deceduti.