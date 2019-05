Scheda deteriorata, polemiche ma tutto torna nella norma Il presidente del seggio di Tesoro, Roberto Pierro spiega cosa è accaduto

"Un elettore ha deteriorato la scheda e come previsto dalla legge è stata immediatamente sostituita." Nessun caso sospetto, nella sezione di contrada Tesoro ad Ariano Irpino, dove nel primo pomeriggio, si è generato allarme e confusione attraverso i social.

A chiarire l'episodio è proprio il presidente di seggio Roberto Pierro: "Solo tanto clamore, non c'è statto nessun blocco delle operazioni di voto. Può capitare tranquillamente un deterioramento di una scheda. Ma da qui ad immaginare la presenza di una scheda già votata, consegnata ad un elettore è assolutamente falso. Sarebbe una cosa gravissima. Tutte le operazioni si sono svolte nel massimo della coerenza e rispetto delle leggi, sia ieri che oggi. Una semplice scheda, lo ripeto, che è stata sostituita, può capitare, quando si strappano o vengono in qualche modo deteriorate."

La Polizia subito interpellata ha smentito sin dal primo momento, la voce circolata attraverso facebook relativa alla presenza di una scheda già votata.

E da Palazzo di città ecco il dato della giornata:

Alle ore 12,00 di oggi, domenica 26 maggio 2019, hanno votato: per le Elezioni Europee 4.103 votanti su 19.671 elettori, 20,86 %. per le Elezioni Amministrative 4.104 votanti su 20.958 elettori, 19,58%.

Si ricorda che il voto si può esprimere solo fino alle ore 23,00 di oggi e che presso l'ufficio elettorale presso il Palazzo degli Uffici via Prolungamento Marconi tel. 0825.875431 - 0825.875212 e 0825.875210, è possibile richiedere eventuale duplicato della Tessera Elettorale: per smarrimento, previa presentazione di denuncia presso i competenti Uffici di Pubblica Sicurezza; per deterioramento ed esaurimento degli spazi destinati all’apposizione del timbro, previa presentazione della tessera originaria.

E’ possibile anche prenotare il servizio navetta per i diversamente abili. I dati comunali, provinciali e nazionali sono consultabili sul sito della Prefettura di Avellino al link http://93.57.71.18/ Prossima rilevazione votanti alle ore 19.00.