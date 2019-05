Tasso in una rimessa delle ambulanze, salvato dai caschi rossi Il singolare intervento dei Vigili del Fuoco ad Ariano Irpino

Un tasso si è rifugiato in una rimessa delle ambulanza accanto al pronto soccorso del Frangipane e per evitare di travolgerlo durante la partenza dei mezzi, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ariano Irpino.

E' accaduto, in via Maddalena. I caschi rossi, dopo averlo avvolto in un lenzuolo, hanno raggiunto la vicina campagna, per liberarlo e immetterlo nuovamente tra la natura.

Un singolare intervento che ha dimostrato ancora una volta, la grande attenzione e sensibilità umana dei Vigili del Fuoco, angeli del soccorso, spesso anche degli animali.