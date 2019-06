De Lillo Uila: "La Comunità Montana continua a nascondersi" "L’amministrazione pubblica è obbligata a dare risposte"

"Ancora una volta, nonostante diversi solleciti e richieste di incontri, la Comunità Montana Ufita si sottrae agli incontri in barba ad ogni regola scritta e soprattutto in presenza di gestione di risorse pubbliche." E' quanto afferma in una nota il segretario generale Uila Avellino-Benevento Antonio De Lillo.

"Questo costringe la scrivente, vista la mancanza di confronto su diverse tematiche afferente alla organizzazione del lavoro e le mancate risposte su alcune richieste fatte a codesto ente, a fare alcune domande pubbliche alla presidenza .

Questo ente ha disposto ruoli di responsabilità nell’organizzazione del lavoro, pare, senza la dovuta proposta dei direttori dei lavori e senza accordi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori (cfr art 10 cirl): la presidenza potrebbe dire all’opinione pubblica quali sono stati i criteri adottati? E perché gli atti dispositivi non sono stati pubblicati sull’albo pretorio?

E’ sotto gli occhi di tutti la grave situazione economica in cui versa questo ente per mille motivi , tra cui anche quelli relativi alle spese legali, che gli consente di indossare la maglia nera e nel mentre si predica la riduzione di costi a latere si creano le condizioni per aumentarle. Sempre per effetto di una organizzazione del lavoro non condivisa con le parti sociali, questo ente ha trasferito diversi lavoratori dal Comune di residenza ad altri Comuni: la presidenza, visto gli indirizzi del comma 2 dell’art 24 del cirl vigente, che forse sfuggono, potrebbe dire a quanto ammonterà la lievitazione della spesa? A quanto ammonteranno le spese legali se, quei lavoratori che per anni hanno svolto senza demerito mansioni inquadrabili nei livelli superiori e oggi ingiustamente penalizzati senza motivazioni oggettive, adiranno agli organi competenti?

In data 07 maggio 2019 questa organizzazione, sulla scorta di segnalazioni di lavoratori, invitava questo Ente alla consegna dei Dpi. Ad oggi nessuna risposta dell’Ente: la presidenza, potrebbe darci una risposta pubblica? Sono stati consegnati i Dpi? Nella nuova organizzazione del lavoro , non condivisa con le parti sociali, sono stati formati i preposti come da Tu 81/08 ? Inoltre ci viene riferito che da oltre 3 anni questi lavoratori non hanno fatto un’ora di formazione sulla sicurezza: è vero o non è vero?"