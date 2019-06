Dopo le elezioni, ecco un grande esempio di decoro urbano Via alla rimozione dei manifesti fuori dagli spazi da parte del team di Enrico Franza

Hanno ripulito varie zone della città, in modo particolare Piazza Mazzini e dintorni dove sono in programma i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Si sono armati di attrezzi, ma soprattutto di tanta buona volontà.

Protagonisti della bella iniziativa candidati e simpatizzanti del neo eletto sindaco Enrico Franza. "Abbiamo voluto dare un segnale di civiltà, partendo dalle piccole cose. L'occasione ci viene offerta, dalla presenza di manifesti affissi fuori dagli spazi, mura, pensiline e quant'altro, ma il nostro intento è quello di tenere sempre in ordine la città anche in futuro, con altre iniziative. Siamo uniti, determinati e questo sarà la nostra forza."