Strade invase da erbacce, parte la bonifica nell'arianese Spicca l'intervento positivo effettuato lungo il tratto Orneta-Masciano

Un territorio irriconoscibile. La maggior parte delle arterie statali (di competenza Anas) e provinciali sono invase da erbacce, che in molti casi invadono anche la sede stradale oltre ad avvolgere segnali e guard rail. Camporeale, Tesoro (dove si è intervenuti a tratti), la provinciale 414 che da Ariano Irpino porta a Montecalvo. Solo per citare alcuni esempi.

Lavori eseguiti in maniera accurata e coscienziosa lungo la Sp 282 Orneta-Masciano. Liberati dalla notevole presenza di erbacce e arbusti anche alcuni ingressi vicinali. Una situazione che era diventata insostenibile e ad alto rischio.

Un appello viene rivolto al presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi, affinchè tali interventi vengano messi in atto sul resto delle strade provinciali in maniera oculata e non superficiale, frettolosa o parziale, come è avvenuto in qualche zona, dove addirittura non si è provveduto neppure a rimuovere dalla carreggiata l'erba tagliata, pessima abitudine quest'ultima di molti addetti ai lavori.