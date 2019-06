Festa di San Giovanni: scatta il piano traffico ad Ariano Ordinanza per la viabilità, in occasione dei festeggiamenti in via Nazionale

Nei giorni 22 e 23 giugno 2019 si terranno i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista e della Madonna della Croce.

La Polizia Municipale, al fine di garantire il regolare svolgimento di questo appuntamento, ha diramato Ordinanza di disciplina del traffico:

Sabato 22 e domenica 23 giugno dalle ore 19,00 alle ore 24,00 chiusura al traffico veicolare di Via Nazionale, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Carafa e l’incrocio con Via del Riscatto:

I flussi veicolari verranno così deviati:

Dall’intersezione Via Nazionale/Via San Leonardo: deviazione in direzione di Via Vitale e Via S. Antonio; da Via Nazionale/Via del Riscatto: deviazione obbligatoria in direzione C.so Vittorio Emanuele; da Via San Domenico: deviazione in direzione C.so Vittorio Emanuele e Via XXV Aprile. Divieto di sosta lungo le strade e le Piazze interessate dalla Manifestazione.

I mezzi Amu e gli autobus dell’Air, effettueranno percorsi alternativi dalle ore 19,00/19,30.

Lunedì 24 giugno dalle ore 19,00, in occasione della processione religiosa, sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare lungo le strade interessate come da programma, con possibilità di senso unico alternato.

E’ consentito il transito dei residenti per raggiungere le proprie abitazioni, ove non venga pregiudicato lo svolgimento della manifestazione.

Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso e i veicoli ad esclusivo servizio della manifestazione.