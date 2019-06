Serpenti a spasso lungo le strade: sos disinfestazione La segnalazione dei cittadini

Serpenti a spasso in città da località Viggiano e Cariello in periferia, a Rione Santo Stefano, via Umberto I e Corso Vittorio Emanuele in centro.

La segnalazione arriva dai residenti, che confidano in un intervento immediato da chi di competenza alla luce anche dell'innalzamento delle temperature di queste ore. Una problematica presente in molti comuni, anche a causa dell'erba folta lungo le strade.

Le arterie provinciali restano quelle più a rischio. In alcuni punti, come ad esempio lungo la sp 414 (nella foto) che da Ariano porta a Montecalvo Irpino, le maggiori criticità, con guard rail e segnali letteralmente avvolti dalle erbacce.

Stamane l'Anas è intervenuta a Camporeale lungo la statale 90 delle Puglie. Ma serve un'opera più incisiva e costante lungo tutte le arterie provinciali, statali e comunali in Irpinia. La manutenzione non può avvenire sempre e solo dopo le sollecitazioni dei cittadini e automobilisti.