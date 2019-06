Ariano, l'altra faccia delle periferie. Ecco Palazzisi/VIDEO "L’immagine di una comunità viva e dinamica, impegnata su più fronti."

Un grande esempio di cooperazione. L’immagine di una comunità viva e dinamica, impegnata su più fronti.

Siamo a Palazzisi, località situata a nord di Ariano, al confine con Montecalvo Irpino. Tutto ciò che vedete in queste immagini lo hanno realizzato i residenti autotassandosi da bene 23 anni. Sport, attività sociali, ludiche e ricreative di socializzazione.

Loris Lo Conte è il presidente dell'Asd Gruppo Amatoriale Palazzisi: "Abbiamo iniziato con la posa del tappetino, per poi passare alla realizzazione degli spogliatoi e di una struttura in legno. Un modo per offrire a tutta la comunità, un punto di aggregazione per il periodo estivo. Il torneo di calcetto è il nostro punto di forza, in quanto riesce ad attirare e coinvolgere la nostra comunità e quella limitrofa di Montecalvo Irpino. Tutto questo è stato possibile anche grazie alle nostre mogli che oltre ad essere brave nell'organizzazione delle varie iniziative che mettiamo in campo, ci sopportano. Un mese e mezzo, noi siamo qui, quasi tutti i giorni, uniti da tanta passione e gioia."

L'entusiasmo del giovane parroco Don Michele Puopolo: "Una realtà straordinaria della quale mi onoro di far parte e guidare come sacerdote. Siamo all'ottavo anno che realizziamo l'oratorio estivo, circa180 tra bambini e animatori. Tressanti, la comunità di Santa Teresa, si sta distinguendo per questo grande coinvolgimento e unione delle famiglie.

Un esempio di grande cooperazione e soprattutto un modello da imitare. Così il neo sindaco Enrico Franza in visita alla contrada insieme a Carmine Grasso, Generoso Cusano e Marilena De Lillo: "Grande esempio di unione, amicizia e solidarietà reciproca. Le istituzioni hanno il dovere morale, prima ancora che politico e istituzionale, di essere vicino alle persone, ai propri cittadini, di aiutare, agevolare manifestazioni importanti come queste. Da parte nostra, sempre piena vicinanza e totale disponibilità."