Universiadi 2019: conferenza stampa ad Ariano Presenzia fra gli altri Natalia Trunfio campionessa mondiale di tiro con l'arco

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, ha organizzato per domani, mercoledì 26 giugno alle ore 18.00 nel Museo Civico e della Ceramica in via D'Afflitto una conferenza stampa per presentare ufficialmente la XXX Universiade 2019.

Sarà il sindaco Enrico Franza a presentare l'evento, insieme a Bruno Iovino area sport Universiade 2019 e i rappresentanti delle associazioni spostive del territorio.

Presenzieranno: Natalia Trunfio campionessa mondiale di tiro con l'arco, Marco Colantuono atleta disabile di pesistica, Antonio Di Rubbo fiduciario Coni di Ariano Irpino. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e al territorio.