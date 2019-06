Un "Tour de Franza" per omaggiare la città Festeggiamenti ad Ariano Irpino, venerdì 28 giugno, per l’elezione del nuovo sindaco

Un Tour de Franza per omaggiare la città. Festeggiamenti ad Ariano Irpino, venerdì 28 giugno, all'indomani dell’elezione del nuovo sindaco Enrico Franza.

Reso noto il programma

Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino arianese: “Nelle varie tappe abbiamo voluto valorizzare alcune delle eccellenze irpine. Tra musica e street food vi aspetto per condividere con voi un momento di festa e ringraziare tutti per aver contribuito al nostro progetto di partecipazione e rinnovamento! Per l’occasione dei festeggiamenti i bar siti lungo il percorso della Street Parade sono stati riforniti di bicchieri Take Away in carta e contenitori ecosostenibili, smaltibili nei cassonetti per la raccolta delle rispettive frazioni. Rispettiamo Ariano e l’ambiente: non sporchiamo e non sprechiamo.

Il programma:

Venerdì 28 giugno 2019

17:00 Villa Comunale - DJ Set, Gonfiabili per bambini, Artisti di strada

19:30 Via d’Afflitto - Street Tour

21:00 Piazza Plebiscito - Ringraziamenti

21:30 Piazza Plebiscito - Live Music: SS91, Trueskillz, DJ Set “I am Ues”

22:30 Piazza Garibaldi - Live Music: I Cattivi Maestri