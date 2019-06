Giornata mondiale del rifugiato: ecco Ariano Irpino L'accoglienza e le buone pratiche di inclusione sociale

Oggi, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, promossa dall’Unhcr, anche ad Ariano Irpino ci saranno delle iniziative culturali, all’interno del Museo Civico, per parlare di accoglienza e le buone pratiche di inclusione sociale.

La manifestazione “Welcoming Europe”, organizzata dall’associazione Cultur-Attiva, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino ed in partenariato con l’azienda consortile per le politiche sociali e la Cooperativa Solidarci, prevede tavole rotonde,workshop e laboratori interculturali.

ll programma della giornata è il seguente: alle ore 16, ci sarà la tavola rotonda “A casa nostra- Cas,Sprar e Siproimi, l’accoglienza possibile in Irpinia”; alle ore 17, è previsto un dibattito dal titolo “Ci rubano il lavoro- pratiche di inclusione lavorativa e formazione permanente” e attività di accompagnamento alla comunità del progetto “Ci vuole un fiore”, ed un laboratorio di intercultura per bambini a partire dai 6 anni in su. Alla ore 18, si avrà la Biblioteca vivente, un workshop con storie e testimonianze dei beneficiari dello Sprar di Ariano Irpino, Frigento,Sant’Angelo all’Esca e Paternopoli. Alle ore 20, la serata si conclude con l’aperitivo multietnico e dj set. E’ prevista la partecipazione di rappresentanze delle Istituzioni locali, provinciali e delle realtà produttive e del terzo settore.