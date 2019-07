I 105 anni di Carmela: vita semplice e passione per il ballo Traguardo di longevità per la regina di Ariano

L'abbiamo incontrata ben due volte grintosa e bella come sempre nel corso delle recenti elezioni amministrative, sia al primo che al secondo turno. E con orgoglio ce lo aveva detto: "Sto per compiere 105 anni."

Ed eccolo che è arrivato anche questo grande giorno. Per Carmela Manna ancora un traguardo di longevità da incorniciare.

Vita semplice, come più volte vi abbiamo raccontato, basata su valori veri, oggi sempre più rari, onestà e amore. Tra le sue passioni quella per il ballo, a cui ad ogni festa non rinuncia mai.

Un giorno straordinario e da incorniciare. A festeggiarla le sue tre figlie Adriana, Maria e Rita, un esercito di nipoti e pro nipoti, che hanno riservato per lei anche quest'anno una bellissima ed emozionante festa nel giorno del suo compleanno.