Ariano, ex Giorgione: aggiudicata la gara d'appalto Gambacorta: "Quel sogno ora può diventare realtà"

Ex Giorgione, aggiudicata la gara d'appalto in via provvisoria per la realizzaione del polo scolastico alberghiero nel centro storico, in via D'Afflitto. Prima su tutti l'associazione temporanea di impresa rappresentata dall'Ati Consorzio Stabile Costruzioni, di Torrecuso.

L'ex sindaco Domenico Gambacorta scrive:.

"Da arianese prima e da sindaco poi avevo un sogno: quello di riaccendere le luci dell’hotel Giorgione, grande attrattore del nostro centro storico, chiuso dal 1999 e diventato con il tempo simbolo di una Città che dimentica, che non è capace di valorizzare il proprio passato, le proprie radici.

Quel sogno ora può diventare realtà. Perché da sindaco di Ariano Irpino, e nel periodo in cui ho avuto l’onore di ricoprire la carica di presidente della Provincia di Avellino – direi una circostanza eccezionale e difficilmente ripetibile per la nostra Città - sono state gettate le basi per la rinascita di quel complesso con la previsione del Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero e Agroalimentare.

Un investimento di dodici milioni di euro grazie al finanziamento della Provincia di Avellino in favore del Comune di Ariano. Oggi si entra nella fase operativa perché è stata aggiudicata la gara di appalto per i lavori di realizzazione di un’opera che si caratterizzerà per innovazione, funzionalità, rilievo produttivo. Entro dicembre 2021, infatti, la nostra Città sarà dotata di una scuola moderna, sicura dal punto di vista sismico, efficiente dal punto di vista energetico, con la previsione di laboratori, di una palestra, di un auditorium e di un ristorante che saranno spazi di fruizione aperti alla nostra comunità.

E’ un altro dei nostri risultati, uno di quelli che si può raggiungere solo quando la politica sa far evolvere i sogni in progetti, il futuro in proposte, il domani in fatti concreti."