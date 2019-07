Voragine sulla statale 90 ad Ariano: interviene l'Anas Un buco sulla carreggiata lungo il tratto che da Serralonga porta alla Valle del Cervaro

Una voragine si è aperta stamane lungo il tratto che da Serralonga porta a Camporeale, ad Ariano Irpino, sulla statale 90 delle Puglie. Si tratta di una lingua di asfalto sulla quale, recentemente, sono stati eseguiti interventi di ripristino da parte dell’Enel. Sul posto due squadre dell’Anas per garantire la viabilità ed evitare conseguenze agli automobilisti in transito, sia in direzione Napoli che Foggia.