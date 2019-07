Ariano, Franza convoca il primo consiglio comunale Ecco l'ordine del giorno

Il Sindaco Enrico Franza ha indetto il consiglio comunale, nella Sala Consiliare “Giovanni Grasso” a Palazzo di Città, in adunanza ordinaria in prima convocazione, lunedì 8 luglio 2019 alle ore 18,00 ed in seconda convocazione martedì 9 luglio 2019 alle ore 19,00.

Ecco l'ordine del giorno:

Convalida degli eletti, verbale di giuramento del sindaco, elezione del presidente del consiglio e del vice presidente, comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore comunale ed eventuali surroghe, elezione della commissione elettorale comunale, nomina collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2021 e determinazione del compenso.