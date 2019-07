Gambacorta: La città ha bisogno di sindaco e giunta con numeri La minoranza polemizza sull'ulteriore spostamento del consiglio comunale...

"Siamo a tre, alla terza convocazione del consiglio comunale in pochi giorni. Era stato previsto per il giorno 3 luglio alle 18.00, poi era stata anticipata la data al 3 luglio alle ore 10.00 e oggi apprendiamo che per impegni legati alle Universiadi il consiglio viene spostato all'otto luglio alle ore 18.00. Le Universiadi erano note da tempo."

A dichararlo attraverso un video sulla sua pagina facebook è l'ex sindaco Domenico Gambacorta il quale contesta il ritardo criticando l'ulteriore spostamento.

"Abbiamo dichiarato di non essere pregiudizialmente ostili a questa nuova amministrazione. Ma Franza non ci ha comunicato questo ulteriore spostamento. Credo che sia il caso di fare sul serio perchè la città, ha bisogno non solo di un sindaco ma anche di una giunta che abbia i numeri in consiglio comunale."