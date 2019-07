"Aria di festa a scuola": grazie al progetto Myla Per 100 bambini la scuola continua

C'è "Aria di festa a scuola" e le attività ludico-ricreative non si fermano fino a tutto il mese di luglio. "Aria di festa a scuola" è uno delle azioni del progetto "Myla: My Land for Children" sostenuto dall'impresa sociale Con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e prevede l'apertura straordinaria nei lunghi periodi estivi e nei giorni festivi, degli istituti scolastici coinvolti nel progetto.

Un servizio gratuito per le famiglie e sostenuto completamente da fondazione con i bambini.

Il progetto Myla è gestito dalla cooperativa sociale "L'isola che c'è" di Solofra, presieduta da Speranza Marangelo, con il contributo di una partnership pubblico-privata composta dal consorzio dei servizi sociali ambito A05, Asl di Avellino, Aorn Moscati di Avellino, Istituto scolastico comprensivo "Abate Galiani" di Montoro, la Cooperativa il Sorriso e da Avanzi Srl.

Sono oltre 100 i bambini che dal primo luglio e per tutto il mese partecipano alle attività, sotto la guida delle attente educatrici, presso le seguenti strutture scolastiche che restano aperte: per l'Istituto comprensivo Galiani di Montoro: i tre plessi infanzia di Torchiati, San Pietro e Banzano.

Per i servizi gestiti dalla cooperativa Isola che c'è: i 5 servizi integrativi al nido di San Michele di Serino, Atripalda, Manocalzati, Venticano, Volturara Irpina e i 2 micronidi di Montoro e Montemarano.

"Aria di Festa a Scuola" sta facendo registrare il gradimento di oltre 100 famiglie che hanno potuto così garantire un luogo sicuro e attività ricreative ai loro piccoli: una opportunità di trascorrere ore di divertimento e coinvolgimento per i più piccoli mentre le loro famiglie sono impegnate nelle loro attività