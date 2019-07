Universiadi e promozione del territorio ad Ariano Ecco il programma di oggi al Palazzetto dello Sport del Piano di Zona

Universiadi e promozione del territorio. Bruno Iovino area sport Universiade 2019, lo aveva detto nella conferenza stampa di presentazione al Museo Civico di Ariano Irpino: "Mostrate le risorse ed eccellenze del territorio. E' un'occasione importante e irripetibile per la vostra città."

E ieri sera sotto i riflettori del mondo oltre allo sport è finito anche il caciocavallo impiccato ed altre bontà locali, nel piazzale antistante il restaurato palazzetto dello sport di Piano di Zona. In molti hanno apprezzato le prelibatezze di Tre Colli. Servizio d'ordine imponente e curato in maniera scrupolosa, sinergia e coordinamento tra le varie forze dell'ordine, volontari ben distribuiti in vari punti del rione, massima collaborazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, attività commerciali della zona, bar e pizzerie in modo particolare, pienamente operative. Tutto sta funzionando alla perfezione. A capo della venue dell'Universiade l'esperto Amleto Bevere che sta curando con professionalità e competenza i rapporti con la stampa all’interno della struttura.

Non eccessiva la presenza di pubblico nella prima giornata, il gran caldo, soprattutto nelle ore di punta, ha frenato la corsa al palasport. Si spera in una maggiore partecipazione in questo week end a partire da oggi. Ma l'andamento generale è purtroppo scarso ovunque.

Ecco il programma di oggi relativo alle gare di pallavolo al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino

Ore 12.00: Argentina - Ungheria (femminile), ore 14.30: Taipei - Repubblica Ceca (femminile), ore 17.30: Corea del Sud - Russia (maschile), ore 20.00: Usa - Cina (maschile). I biglietti d'ingresso, al costo di tre euro sono acquistabili direttamente al botteghino del Palazzetto dello Sport.