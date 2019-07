Maraia formula gli auguri a Franza prima del consiglio "Abbiamo un solo obiettivo, metterci al lavoro per la città"

Ho chiamato il Sindaco di Ariano Enrico Franza per fargli i miei migliori auguri per il Consiglio comunale di oggi. L’ho fatto sia per augurargli in modo sincero buon lavoro sia perché le occasioni per incontrarci sono state poche e questo ha alimentato voci di Piazza secondo le quali siamo pronti a far saltare la neo amministrazione.

Non conosco nè i nomi della giunta nè quello del Presidente del consiglio e quindi non ho potuto mettere alcun veto perché semplicemente non li conosco. Il M5S è stato responsabile e leale fin da subito: non abbiamo voluto una poltrona in giunta ma questo non significa che non ci fidiamo di Franza.

Conosco le difficoltà che sta vivendo perché non ha nessun consigliere eletto nella sua lista ma rimando al Pd tutte le loro guerre interne perché il M5S vuole continuare a concentrarsi solo sulle cose da fare e speriamo in un clima di collaborazione. Speriamo che abbia scelto gli assessori in base ad un curriculum per poter iniziare, da subito, a fare quello di cui la città ha bisogno. Un passaggio delicato sarà la scelta del Presidente del Consiglio che ci auguriamo sia una persona in netta discontinuità con l’amministrazione Gambacorta e anche su questo punto siamo pronti a fare la nostra parte perché abbiamo dimostrato grande maturità nelle istituzioni sia a livello nazionale che in quelle locali.

Abbiamo un solo obiettivo, metterci al lavoro per la città. Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri a tutti i consiglieri eletti e in particolare ai portavoce del M5S perché Mario e Luca rappresentano la vera novità in consiglio comunale