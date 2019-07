Ariano, torna a riunirsi il consiglio comunale La convocazione del sindaco Enrico Franza

Il Sindaco Enrico Franza ha convocato il consiglio comunale, nella sala consiliare “Giovanni Grasso” a Palazzo di Città, in adunanza ordinaria in prima convocazione, lunedì 15 luglio 2019 alle ore 18,00 ed in seconda convocazione martedì 16 luglio 2019 alle ore 19,00, con il seguente ordine del giorno:

Elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente.

Comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco e di Assessore Comunale ed eventuali surroghe.

Elezione della Commissione Elettorale Comunale.

Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2021 e determinazione del compenso.