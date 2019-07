Scempio a Tesoro, Udicom: "Bisogna intervenire con urgenza" Ariano, rifiuti abbandonati. Appello urgente all'Asl e all'Arpa Campania

“Dopo aver appreso la notizia di un episodio gravissimo che ha coinvolto la strada provinciale 10 in contrada Tesoro, ad Ariano Irpino, non potevamo stare a guardare ed abbiamo indirizzato una richiesta di chiarimenti al Comune di Avellino, all’Asl di Avellino e all’Arpa Campania – scrive in una nota il presidente provinciale dell’Udicom di Avellino, Anna Della Mura - in quella zona ci sono sempre più rifiuti abbandonati che hanno reso la zona inquinata.

La situazione risulta molto complessa in quanto – continua Della Mura – la strada in questione è diventata una discarica a cielo aperto, con l’abbandono di materassi ammassati, pneumatici, scarti industriali e di cantieri.

Sono stati accertati 15mila metri cubi di rifiuti interrati e anche dalla vicina Puglia arrivano persone ad abbandonare sacchetti di immondizia. Bisogna tutelare la salute dei cittadini nonché l’ambiente circostante prima che la situazione si aggravi ulteriormente.

Per questo motivo – conclude Della Mura – abbiamo chiesto tempestivamente maggiori chiarimenti agli organi competenti anche sulle relative conseguenze ambientali per poter pianificare azioni mirate alla tutela del sito e della salute pubblica”.