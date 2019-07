Eliporto bonificato, dopo i disagi negli ultimi soccorsi 118 Intervento disposto dal sindaco Enrico Franza, insieme all'assessore Massimiliano Alberico Grasso

E' intervenuta la cooperativa I Normanni guidata da Gerardo Iannone, su disposizione del Comune per bonificare d'urgenza l'elisuperficie di via Maddalena, interessato da mesi dalla presenza di erbacce e rifiuti, che non più tardi di due giorni fa avevano arrecato non pochi disagi agli elicotteristi del 118, durante le operazioni di atterraggio e decollo. Ottimo il lavoro svolto dagli operai.

La Polizia Municipale, presente sul posto, aveva subito interessato della questione l'ufficio tecnico comunale. E stamante l'intervento immediato disposto dal sindaco Enrico Franza, insieme all'assessore Massimiliano Alberico Grasso.

La prossima settimana verranno eliminati anche alcuni rami, sui lati della struttura che affaccia alla panoramica in modo da rendere ancora più ordinata e sicura, la pista salva vita.