Ignorano alt, speronano carabinieri e scappano Caccia alla banda della BMW: si sono dati alla fuga

Questo pomeriggio, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano ha intercettato una BMW con a bordo quattro soggetti, secondo i primissimi riscontri forse originari dell'est Europa. I militari avevano ricevuto alcune segnalazioni a Mugnano del Cardinale, dove i quattro erano stati notati bussare alle abitazioni che apparentemente erano chiuse. Alla vista della pattuglia che gli intimava l'"alt" i malviventi si sono dati alla fuga, collidendo con la Gazzella. L'inseguimento è terminato a Nola, dove la potente Station Wagon (con targa di una Ford rubata pochi giorni fa in provincia di Bari) è riuscita a far perdere le tracce. Indagini in corso.