Estate arianese: confronto tra associazioni e amministratori Si lavora in sinergia per la programmazione degli eventi

Importante incontro conoscitivo nella sala consiliare Giovanni Grasso, a palazzo di città, tra il vicesindaco Laura Cervinaro, gli assessori Francesca D’Antuono, Valentina Pietrolà e Massimiliano Alberigo Grasso e i rappresentati delle varie associazioni cittadine attive nell’ambito sociale, culturale, sportivo e di protezione civile. Presente Pasqualino Molinario.

La riunione, alla quale ha preso parte anche il sindaco Enrico Franza per i saluti finali, ha avuto come oggetto la programmazione dell’estate arianese 2019.

Nell’arco dell’incontro che ha visto una buona partecipazione delle varie realtà associative arianesi e della cittadinanza, sono state molte le proposte e i punti di contatto fra i partecipanti e l’amministrazione comunale, circa le attività da proporre alla cittadinanza nel mese prossimo.

È stata inoltre fissata come data utile entro la quale presentare una proposta di evento presso l’ufficio protocollo del Comune o tramite pec istituzionale dell'ente, il 22 luglio alle ore 12.00 o direttamete a mano.

La partecipazione è libera ed aperta a tutti coloro siano interessati a contribuire alla buona riuscita del cartellone. La nuova amministrazione comunale auspica una più che positiva e cospicua presentazione di idee e progetti che portino all’organizzazione e alla pianificazione del calendario degli eventi.

Tante le proposte venute fuori durante l'incontro, tra cui quella di Felice Vitillo, associazione "I Normanni", che in una nota afferma: "Va data piena fiducia ai giovani assessori. Il mio suggerimento, è quello di creare in futuro un'unica pro loco, con all'interno, un componente di ogni associazione. Costituire una commissione, che possa valutare i vari progetti, creare più eventi durante l'anno, che possano tenere sempre viva la città ed infine, riportare la rassegna vicoli ed arte nella sua location naturale e originale e cioè via Annunziata, Sambuco e Santo Stefano. Ci auguriamo che il direttore artistico Carmine Iuorio, possa recepire il nostro messaggio."

Un incontro più che positivo, secondo l'assessore Valentina Pietrolà: "Siamo soddisfatti, come amministrazione comunale, per la folta partecipazione, l'interesse e l'entusiasmo mostrato. Ci auguriamo di poter realizzare attraverso la massima collaborazione, un cartellone di qualità, che possa accontentare tutti."