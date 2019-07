Presidenza a Puopolo: "Ho tifato per il giovane Puorro" Elezione sudata, spaccatura nel centro destra, frizioni nel centro sinistra ma il consiglio va...

Ci sono volute, due sedute consiliari, tre votazioni in quella odierna e una sospensione dei lavori per eleggere finalmente il presidente del consiglio comunale ad Ariano Irpino. Alla fine la scelta è caduta sull'ex vice sindaco Giovannantonio Puopolo.

Una elezione di quelle sudate, che ha decretato una netta spaccatura nel centro destra. "Sudata? Ma no - afferma il neo eletto presidente - io direi solo per il caldo di questi giorni. Nessuna spaccatura. Già alla seconda votazione, il quadro è stato piuttosto chiaro. Devo dire la verità, io facevo il tifo per Pasquale Puorro, è un giovane e questa amministrazione punta al nuovo che avanza, speravo lo ripeto in un giovane, poi hanno deciso di mettere un antico e va bene lo stesso."

Che presidente sarà? "Sarò il presidente di tutti, trasparente, leale e al di sopra delle parti, una guida che possa guardare solo ed esclusivamente al bene della città."

Vice presidenza assegnata invece a Mario Iuorio, del Movimento 5 Stelle,persona seria, oculata e rispettosa.

Ha dichiarato pubblicamente di aver votato scheda bianca, il consigliere Daniele Tiso, l'unico che ha scelto di rimanere in aula e di non prendere parte alla riunione di dieci minuti prima della votazione decisiva.

Il sindaco Enrico Franza ha ringraziato ancora una volta, tutti gli arianesi che hanno riposto fiducia sulla sua persona. “Vi è un’alleanza su alcuni punti programmatici che saranno palesati nel prossimo Consiglio, per dare sostanza alla volontà di cambiamento degli elettori”.

Ha espresso una riserva rispetto all'anomalia politica, rappresentata dalla presenza della Lega nel centro sinistra in consiglio, Giovanni La Vita, in quanto entrerebbe in contrasto con altre idee. Ma la risposta di Generoso Cusano è stata netta e immediata: "Non sono un mostro. La lega non crea problema a chi amministra. Vi è un patto per la città, abbiamo il dovere, di lavorare solo per il bene di questa comunità.

Il Consiglio ha poi eletto i membri della commissione elettorale: Federico Puorro, Carmine Ruggiero, Luca Orsogna, supplenti Generoso, Cusano, Raffaela Manduzio, Filomena Gambacorta.

Ed infine il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2021: Ciro Di Lascio presidente, Angelo Maddaloni e Renato Perugini consulenti. Puntuale in merito la relazione del vice sindaco Laura Cervinaro, che ha ricevuto gli elogi del consigliere Carmine Grasso e del pubblico presente.

Seduta affollatissima, pubblico assiepato anche lungo i corridoi e blindata con la presenza di Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani.