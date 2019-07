Ariano, niente acqua oggi dalle 7.30 alle 20.00. Ecco dove L'avviso del Comune di Ariano Irpino dopo la comunicazione dell'Alto Calore

L’Alto Calore oggi 17 luglio 2019, sospenderà la fornitura idrica per lavori sulla rete in Piazza Donato Anzani.

Dalle ore 7.30 alle ore 20,00 rubinetti a sexcco in via Donato Anzani - via Tigli - via Loreto - via D’Afflitto e Rampa Covotti, per la realizzazione di un allaccio antincendio a servizio del parcheggio in Piazza Donato Anzani.

Ne dà notizia il Comune di Ariano Irpino a seguito di comunicazione ricevuta dall’Alto Calore Servizi, a mezzo pec. (Foto Francesco Lops).