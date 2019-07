Emergenza Acqua: "Ciarcia apri i rubinetti" Ad Ospedaletto D'Alpinolo la raccolta firme del M5S contro l'interruzione del pubblico servizio

Si è svolta in piazza Demanio ad Ospedaletto D'Alpinolo la raccolta firme contro l'interruzione del pubblico servizio di erogazione idrica.

Ferdinando Picariello M5S scrive: "L' Alto Calore non ripara le reti che perdono il 60% dell'acqua che trasportano, per questo non può assicurare una erogazione continua. I danni ai cittadini e alle imprese sono gravissimi. Inoltre i costi in bolletta comprendono anche il pagamento di un anticipo sui consumi, pertanto facciamo appello alle associazioni dei consumatori del territorio affinchè tutelino la cittadinanza. L'obiettivo è avviare una azione legale collettiva (class action) per la richiesta dei danni."

Una nuova iniziativa si terrà con le stesse motivazioni anche ad Avellino entro il mese. Intanto il 20 luglio giornata di sensibiizzaizone su tematiche animaliste con la collaborazione dell'Asl veterinaria con un camper provvederanno alla microchippatura degli animali gratuita.