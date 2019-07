Bus intrappolato per la sosta selvaggia in piazza Duomo Ariano Irpino, i Vigili Urbani non concedono sconti

Bus intrappolato tra Piazza Duomo e l'imbocco di Corso Europa, accade spesso e d'ora in avanti per gli incivili e recidivi della sosta selvaggia non ci saranno sconti.

Fioccano le multe da parte della Polizia Municipale, che da alcuni giorni ha rafforzato la sua azione in centro. La presenza della pattuglia è frequente in centro, da Piazza Plebiscito, via D'Afflitto al versante Calvario, via Mancini, via Marconi, (altro punto critico per i mezzi pubblici), via XXV Aprile e zone limitrofe. L'obiettivo fanno sapere da palazzo di città non è quello di punire attraverso le contravvenzioni gli automobilisti, ma di educarli ad un maggiore senso civico. E' inconcepibile lasciare l'auto in seconda, terza e quarta fila, davanti agli ingresso di case e negozi, sui marciapiedi, bloccando l'accesso ai diversamente abili, nelle piazzole riservate ai mezzi pubblici. Una situazione di caos non più tollerabile.

La stessa che si registra nelle due periferie Martiri e Cardito in modo particolare davanti ad alcuni bar, con auto perennemente di traverso a tutte le ore.

Per non parlare di via Nazionale e Corso Vittorio Emanuele. I commercianti apprezzano l'iniziativa e attendono che possa concretizzarsi la proposta dell'isola pedonale, soprattutto nei fine settimana in centro con la presenza del vigile di piazza, che possa fungere da sentinella e biglietto da visita per i turisti in cerca di informazioni.

Insomma un riordino della città, in vista dell'imminente cartellone di agosto. Ma per far si che ciò avvenga serve la collaborazione da parte di tutti.