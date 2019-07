Ariano, lavori in centro: il Comune informa la cittadinanza Il punto della situazione

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino informa la cittadinanza che, dal 25 luglio 2019, proseguiranno i lavori di sostituzione della rete idrica e di rifacimento della pavimentazione su Via Tigli, strada unidirezionale compresa tra Piazza Lusi e ingresso principale Campo Sportivo “Renzulli”.

Giovedì 25 luglio dalle ore 7,30 fino al termine dei lavori, divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Via Lusi – Piazzale Lusi e Viale Tigli.

Giovedì 25 luglio dalle ore 8,00 alle ore 12,00 su Piazza Garibaldi/Via Castello/Piazza Lusi, chiusura temporanea del traffico veicolare, per consentire l’esecuzione dei lavori di fresatura e rimozione del manto bituminoso.

Intanto sono in fase di ultimazione i lavori su Via Lusi, che rimane comunque chiusa al traffico.

Al di fuori degli orari, la ditta appaltatrice provvederà con proprio personale, a veicolare il traffico alternativamente a seconda delle esigenze e con l’avanzamento del cantiere mobile, oltre ad effettuare la continua sorveglianza per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza ed allestire apposite strutture per il transito dei pedoni, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

Sono esclusi dal rispetto della presente Ordinanza gli automezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori, nonché i veicoli autorizzati, delle Forze dell’Ordine e di soccorso.



Dal Comune: "Ci scusiamo con i cittadini delle zone interessate per gli inevitabili disagi conseguenti allo

svolgimento dei lavori previsti."