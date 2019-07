"Dal grembo del Germoglio un nuovo prezioso frutto" "L'Amore che è in te", l'album di inediti di Mariagrazia Petrillo per evangelizzare ai cuori

Dal grembo del Germoglio un nuovo frutto: "L'Amore che è in te", l'album di inediti di Mariagrazia Petrillo pensato per evangelizzare e arrivare ai cuori di molti.



Sabato, 27 Luglio, verrà presentato il nuovo progetto musicale “L’Amore che è in te”, sostenuto dall’Associazione “Il Germoglio di Iesse”.

La storia

Nell’estate del 2015, Mariagrazia ha avuto l’ispirazione per il primo canto “L’Amore che è in te”, da cui è nato poi il nome dell’album. Da allora sono successe davvero tante cose: segni, collaborazioni, “Dioincidenze”, ancora nuove ispirazioni e nuovi brani. Ed oggi, finalmente, si è riusciti a concretizzare questo progetto a sfondo cristiano, con lo scopo principale di far giungere questi canti a chi Dio vorrà.



La realizzazione di questo cd è stato permesso grazie al supporto de “Il Germoglio di Iesse”, associazione che opera da anni nel territorio locale, ponendo attenzione all’uomo ed all’emarginazione sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile. Fondamentale il sostegno e la collaborazione di Ivan Buonopane, Claudio Luisi, Antonio Pannese, Lucia Cuoco ed Alessandro Macchione.



Nel corso della presentazione interverrano anche i fondatori dell'Associazione, Alessandro Macchione e Serena Musto.



La serata si svolgerà presso la sala Pietro Paolo.Parzanese di Ariano Irpino (ex Cine Oasi) ed avrà inizio alle ore 19.00. Al termine dell’evento sarà possibile acquistare l’album, il cui ricavato sarà destinato ad un progetto solidale, pensato in modo particolare per le famiglie.