Turismo ed eventi: una nuova veste per Ariano, non solo estiva Importanti novità nell'ambito della promozione turistica e culturale. Si presenta il cartellone

Ariano Irpino d'estate non chiude per ferie. Lunedì 29 luglio alle 10.30, presso il Museo Civico e della Ceramica in via D'Afflitto, il Sindaco Enrico Franza e gli Assessori Valentina Pietrolà e Francesca D'Antuono presenteranno alla Città l'Estate arianese 2019.

Cinema, musica, gastronomia, cultura, sport, volontariato: l'estate ad Ariano è ricca di eventi. "Confermati i grandi eventi in un'ottica di continuità" dichiara il primo cittadino. Si parte il 29 luglio con la settima edizione dell'”Ariano international Film Festival” fino al 4 agosto. Dall'8 al 10 agosto appuntamento con la ventiduesima edizione di “Vicoli ed Arte”. Si prosegue con la ventitreesima edizione della Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine dall'11 al 13 agosto. Ventiquattro anni per l'Ariano Folk Festival dal 14 al 18 agosto. Ed ancora dal 16 al 19 agosto la sedicesima edizione della Festa della Pizza.

"Il programma - spiega il Sindaco Franza - è ricco di appuntamenti consolidati negli anni, ma contempla anche alcune novità che impreziosiscono ulteriormente il palinsesto della manifestazione estiva, interessando le tante associazioni culturali e di volontariato che con dedizione e passione fanno sì che la nostra città sia sempre più dinamica e vitale sul piano culturale e sociale".

L'incontro di lunedì 29 luglio sarà, inoltre, l'occasione per svelare alcune importantissime novità dell'amministrazione nell'ambito della promozione turistica e culturale della città: una nuova veste per Ariano non solo durante l'estate, ma per tutte le stagioni.