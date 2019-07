Genio Civile: Franza incontra in consigliere regionale Maraio Salvaguardare con misure concrete l’unità operativa dirigenziale di Ariano Irpino

Salvaguardare con misure concrete l’unità operativa dirigenziale Genio Civile di Ariano Irpino, questo l’obiettivo dell’incontro di ieri tra il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza e il consigliere regionale Enzo Maraio.

Attualmente l’Ufficio arianese svolge i suoi compiti sul territorio di 22 comuni della provincia di Avellino. Sotto il profilo del rischio sismico, il Genio Civile di Ariano è l’unico Ufficio della Regione Campania i cui comuni sono classificati per il 90% zona sismica di I categoria e il restante 10% di II categoria.

Le criticità, esposte durante l’incontro, sono dovute al pensionamento di cinque dipendenti (tre tecnici e due amministrativi) su un totale di sedici.

Le richieste alla base dell’incontro tra il sindaco e il consigliere sono: disporre, in vista dello scadere dell’incarico ad interim dell’attuale dirigente dell’Ufficio, di affidare l’incarico ad un nuovo dirigente; stipulare una convenzione con il personale tecnico dell’Ufficio, in quiescenza o prossimo alla quiescenza, resosi già da tempo disponibile a lavorare gratuitamente, con il solo rimborso, in attesa dell’assegnazione di un nuovo personale; assegnazione tempestiva del personale che già ha presentato istanza di trasferimento presso l’Ufficio arianese.

E proprio il Consigliere Maraio, al termine dell’incontro, ha preso in carico le richieste e si è impegnato per trovare la più giusta soluzione insieme alla giunta regionale e agli uffici della regione deputati a tale onere.