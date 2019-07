Asse ferroviario Napoli-Bari: consiglio comunale ad Ariano La convocazione del presidente Giovannantonio Puopolo

Il presidente del consiglio comunale Giovannantonio Puopolo, ha convocato il civico consesso in seduta ordinaria, di prima convocazione, per mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 18:00 e in seconda convocazione, per giovedì 1° agosto 2019 alle ore 19:00, presso la sala consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Asse ferroviario Napoli-Bari - Raddoppio della tratta Apice-Orsara - Recepimento nel vigente strumento urbanistico generale - PUC - dell'opera strategica di interesse statale. Espressione del parere di competenza sul progetto definitivo 2° Lotto funzionale Orsara - Hirpinia. Determinazioni. Relaziona il consigliere Domenico Gambacorta.

Variante del Piano di Recupero “Conservatorio-Annunziata”. Ambito T, Umi 8 ditta: Francesco Blaso e Vincenza Zecchino. Approvazione definitiva, relaziona il sindaco Enrico Franza.

Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti, relaziona il presidente del consiglio comunale Giovannantonio Puopolo.

Comunicazione deleghe agli Assessori, relaziona il sindaco Enrico Franza.