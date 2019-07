Ariano, Franza nelle periferie: "Non sarete più soli" Visita del sindaco nel Piano di Zona insieme al vice Cervinaro e all'assessore Grasso

Migliorare la vivibilità nei rioni. Da dove si parte? Dalle piccole cose. Dopo le universiadi e l'opera di riqualificazione del Piano di Zona già programmata in vista dello straordinario evento che ha dato lustro alla città di Ariano ed in modo particolare al popoloso rione Cardito, il sindaco Enrico Franza, insieme al suo vice Laura Cervinaro e all'assessore al decoro urbano Massimiliano Alberico Grasso, ha effettuato stamane un giro di perlustrazione in tutto il quartiere, per raccogliere proposte, consigli, indicazioni dalla gente.

Un'accoglienza calorosa ovunque. "Non sarete più soli, la nostra presenza sul territorio sarà costante e incisiva - ha detto Franza - per risolvere insieme a voi le varie problematiche. Partiremo dalle piccole cose, per risolvere poi problematiche più complesse."

Franza ha toccato con mano lo stato di abbandono in cui versa contrada Viggiano, dove non è stata messa in atto alcuna opera di manutenzione sin dai tempi dell'amministrazione Erminio Grasso. Fu il compianto sindaco, l'ultima volta ad incontrare gli abitanti sotto un porticato come è avvenuto oggi. Per non parlare dell'Iacp. Dopo 24 anni sono arrivate nei giorni scorsi due panchine. C'è chi nel frattempo aveva provveduto a realizzarne qualcuna artigianalmente.

Attualmente il quartiere necessita di una bonifica generale, di un ripristino del manto stradale almeno nei punti più critici, la pulizia di un canale ostruito, di un miglioramento dell'arredo urbano, panchine e quant'altro e una riqualificazione degli spazi sottostanti il campetto, rimasti da sempre un cantiere.

Una struttura mai decollata e che dopo un continuo elemosinare qualche anno fa, riuscì ad ottenere almeno le reti alle porte da gioco, grazie all'impegno dell'ex assessore Mario Manganiello, all'apporto di Totò Santosuosso residente nella zona e alla buona volontà di un operaio di nome Rosario Santosuosso. Un quartiere che è cresciuto notevolmente negli anni, sotto l'aspetto abitativo e che necessita di una maggiore e costante attenzione.