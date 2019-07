Ariano, rottura condotta a Creta: niente acqua L’erogazione idrica è sospesa sul territorio comunale.

L’Alto Calore Servizi in data odierna 31 luglio, ha comunicato che, a causa di una rottura sulla condotta adduttrice 450 in località Creta, l’erogazione idrica è sospesa sul territorio comunale. I lavori sono in corso ed il ripristino è previsto in tarda serata.