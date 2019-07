Ariano, Piano traffico in centro. Ecco tutte le indicazioni Ariano film festival, attenzione ai divieti in centro

Piano traffico in città. Fino al 3 agosto dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle ore 18,00 alle 24,00, divieto di transito veicolare su Via Tribunali, con deviazione dei flussi veicolari lungo traversa auditorium comunale ed inversione del senso di marcia della stessa strada.

Domenica 4 agosto, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 fino al termine dell’Ariano Film Festival. Divieto di transito veicolare su Viale Tigli - via Lusi, con deviazione per Piazza Mazzini - Via Vitale - Via Matteotti. Ed inoltre divieto di transito su Via Castello, con deviazione su Piazza Garibaldi - Via Umberto I - Via San Stefano e preavviso dall’incrocio prolungamento Marconi - Via Albanese.

Gli autobus del servizio urbano dell’Amu effettueranno il transito, come da percorso alternativo. Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e quelli a esclusivo utilizzo della manifestazione.