Ariano: Ztl in centro e parcheggi gratis o in abbonamento Ecco le novità dell'estate arianese

Ztl in centro, da Piazza Duomo alla zona San Francesco ex caserma dei carabinieri e lungo via D'Afflitto. Da domani giovedì primo agosto parte la Ztl in città. Promessa mantenuta da parte dell'amministrazione comunale.

A darne notizia è l'assessore alla viabilità Vito De Luca. Il dispositivo osserverà il seguente orario: 18.00 - 03.00. Sempre a partire dal 1°agosto parcheggio gratuito in via Calvario.

E una novità: per i parcheggi a raso, abbonamento al costo di 20 euro per tutti e per i giovani da 18 a 25 anni al prezzo di 10 euro.