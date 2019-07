Ariano, ecco le deleghe attribuite agli assessori dal sindaco L'annuncio in consiglio comunale da parte del primo cittadino Enrico Franza

Attribuzione delle deleghe agli assessori comunali da parte del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

Laura Cervinaro vice sindaco: Contenzioso, bilancio,attività produttive.

Francesca D'Antuono assessore: Pubblica istruzione, edilizia scolastica, cultura, valorizzazione della ceramica, tutela dei beni culturali e archeologici.

Valentina Pietrolà assessore: Politiche sociali,pari opportunità, sport, turismo e spettacolo.

Massimiliano Alberico Grasso assessore: Decoro urbano, patrimonio, edilizia pubblica, fondi europei, rapporti con gli enti sovra comunali.

Vito De Luca assessore: Edilizia industriale, urbanistica, viabilità e trasporti.

Restano a disposizione del sindaco Enrico Franza le seguenti deleghe: "Grandi opere, periferie,agricoltura, politiche giovanili, anziani, rapporti con le associazioni, personale, protezione civile, ambiente, oltre a quelle non delegate espressamente nell'atto in questione, le quali rimangono, per legge, di competenza del primo cittadino, che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità.

L'atto, a firma del sindaco Enrico Franza, è stato trasmesso, per opportuna conoscenza al Prefetto di Avellino Maria Tirone.