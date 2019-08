Ariano, tratta Apice-Orsara: ok del consiglio con osservazioni Rilievi e integrazioni importanti al vaglio della conferenza dei servizi

Asse ferroviario Napoli-Bari, raddoppio della tratta Apice-Orsara, il consiglio comunale di Ariano Irpino, approva il progetto votando all’unanimità la relazione dell’ex sindaco Domenico Gambacorta.

Rilievi e integrazioni importanti che saranno ora di grande utilità per la conferenza dei servizi in programma il prossimo 5 agosto. Una corsa contro il tempo, che ha sancito, in questa fase delicata per la città e le aree interne, una grande unità d’intenti e massima collaborazione tra tutte le forze politiche, per ridare ad Ariano il ruolo di comune guida. Interventi appassionati e condivisi da Raffaella Manduzio, ad Ettore Zecchino, Giovanni La Vita e lo stesso sindaco Enrico Franza. Tutti orientati verso la grande sfida del territorio e l’importanza di un'opera così strategica.

Elogiato l’impegno e il lavoro prezioso svolto dal dirigente dell’area tecnica del comune di Ariano Irpino Fernando Capone, che tra qualche giorno lascerà il suo incarico.

La deliberazione, contempla le osservazioni tecniche concordate con l'assessore di riferimento Vito De Luca che ha subito preso a cuore la vicenda sin dal suo insediamento a palazzo di città.

Gambacorta, ha ricordato le grandi battaglie del territorio e delle forze politiche, per ottenere ad Ariano la stazione Hirpinia. Nel progetto preliminare dell’opera, illustrato e recepito nel 2017 si faceva riferimento ad una sottostazione elettrica alimentata in alta tensione nel territorio di Grottaminarda. A distanza di due anni è cambiato tutto e quest’opera verrà realizzata ad Ariano Irpino in località Stratola. Una scelta, che è indicata in due righe, all’interno di una relazione di 90 pagine. Da qui la richiesta di ulteriori chiarimenti e di evidenziare una serie di criticità e proposte alla conferenza dei servizi senza interrompere il percorso dell’opera.

Unità d’intenti anche su questo da parte di Luca Orsogna, Generoso Cusano, Antonio Della Croce e Federico Puorro.

Il progetto passa dunque in consiglio, ma con una serie di osservazioni. Presenti in aula alcuni abitanti di Stratola, che stanno seguendo con attenzione e compostezza questa vicenda.